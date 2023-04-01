Бердыев доволен победой «Сочи» над «Динамо» в матче РПЛ

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев удовлетворён игрой команды в матче с «Динамо» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Есть удовлетворение от результата, как играли в меньшинстве. Благодарен ребятам за самоотверженность, за правильные перестроения.

Скоростей нам не хватает. Визуально видно, что в чём‑то уступаем, но у нас есть опытные игроки, которые имеют другие возможности. Есть стратегическая задача — молодых привлекать. Мы этим и занимаемся. Все тренеры умеют работать с молодёжью. Но есть специфика — как подвести молодых. Мы потихоньку будем своих молодых подпускать», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:0.

«Сочи» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 35 очков и четвёртая позиция.

Ранее главный тренер «Пари НН» Артём Горлов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.