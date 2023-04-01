Главный тренер «Пари НН»: с такой командой, как «Локомотив», нельзя ошибаться

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Можно долго спорить про соотношение, но счёт получился такой, какой есть. Сыграли во втором тайме так, как должны были играть весь матч.

А в первом… Вроде и доставок было много, но мастерство «Локомотива» сыграло роль. С такой командой, как «Локомотив», нельзя ошибаться», — приводит слова Горлова «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 4:0. Дубль оформил Артём Дзюба, ещё по одному голу забили Дмитрий Баринов и Антон Миранчук.

«Локомотив» занимает 11-ю строчку в таблице чемпионата России с 25 очками. «Пари НН» расположился на 13-м месте с 19 очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложит Дзюбе долгосрочный контракт.