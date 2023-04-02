Вагин — об эстафете на ЧР: трассе уже пришёл конец

Биатлонист первой команды ХМАО-Югры Алексей Вагин прокомментировал своё выступление в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Мне сказали: «Не врабатывайся первый круг, иди спокойно». Я так и пошёл, думал, что меня будут догонять. Когда ехал последний подъём перед первым рубежом, видел, что никого сзади нет, подумал, почему бы не поработать одному, отдать все силы на дистанции, так и получилось», — приводит слова Вагина «Матч ТВ».

Также он заявил, что трасса во время гонки была сильно разбита.

«Трасса разбита очень сильно. Не знаю, как в первый день ребята бежали спринт, трассе уже пришёл конец», — добавил он.

Первая команда ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету. В составе сборной также выступили Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко и Никита Поршнев.

Вторыми стали представители Республики Башкортостан. Замкнули тройку биатлонисты из Белоруссии.

Ранее белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о своём выступлении на чемпионате России в Ханты-Мансийске.