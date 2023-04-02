Смольский — о борьбе с Латыповым на финише эстафеты: сил уже практически не осталось

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о своём выступлении на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Сил уже практически не осталось. Конец сезона, заключительная гонка всё-таки. Думаю, что у Эдуарда также минимум сил было. Возможно, где-то перенервничал. Конечно, такая стрельба несвойственна для меня. Сегодня был заключительный старт сезона, в Уват не поеду. В следующем месяце у нас отдых», — цитирует Смольского «Чемпионат».

В составе сборной выступали Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Алексей Вагин и Никита Поршнев. Они показали результат 1 час 32 минуты 11,6 секунды.

Вторыми стали представители Республики Башкортостан Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов (+1:26,4).

Замкнули тройку представители Белоруссии Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и Антон Смольский (+1:31,4).

Ранее сообщалось, что биатлонист Евгений Гараничев доволен своим выступлением на первом этапе эстафеты на чемпионате России.