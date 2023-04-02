Майгуров: сезон организационно прошёл хорошо
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Конечно, в этом сезоне было интересно следить за биатлоном. Нет какого-то одного лидера, на каждом турнире победитель менялся. Считаю, что сезон организационно прошёл хорошо. Я доволен», — цитирует Майгурова «Чемпионат».
IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на соревнования.