Майгуров: сезон организационно прошёл хорошо

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров подвёл итоги сезона в российском биатлоне.

«Конечно, в этом сезоне было интересно следить за биатлоном. Нет какого-то одного лидера, на каждом турнире победитель менялся. Считаю, что сезон организационно прошёл хорошо. Я доволен», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на соревнования.