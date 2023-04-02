Смородская считает, что уровень РПЛ упал

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
Смородская считает, что уровень РПЛ упал
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Считаю, что уровень упал. Скорости небольшие, идей мало. Сказался не только отъезд легионеров, но и непонятка вокруг футбола на протяжении многих лет.

А привело всё к тому, что уровень чемпионата упал. Вспомните, кто играл в чемпионате: Это′О, Роберто Карлос, Вальбуэна, Диарра, Витцель, Халк.

И кто играет сейчас? Этих больших футболистов нужно было уметь сдержать», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

В текущем сезоне в турнирной таблице лидирует «Зенит». В активе команды 51 очко.

На второй позиции с 41 очком идёт «Ростов». Замыкает тройку «Спартак» (41).

Ранее сообщалось, что Смородская считает, что Валерия Карпина нельзя увольнять с поста главного тренера сборной России.

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