Василевский считает, что выход в плей-офф НХЛ добавит «Тампе» уверенности

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался о том, что команда обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ.

«Конечно же, это создаёт душевное спокойствие и добавляет уверенности. Мы были достаточно хороши, чтобы выиграть последние несколько матчей. Нужно постараться и в плей-офф играть так же», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

2 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0).

Клуб набрал 96 очков и занимает шестое место в Восточной конференции.

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер оценил игру Василевского.