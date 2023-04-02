Василевский считает, что выход в плей-офф НХЛ добавит «Тампе» уверенности

Короткая ссылка
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался о том, что команда обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ.
Василевский считает, что выход в плей-офф НХЛ добавит «Тампе» уверенности
  • AP
  • © Jason Behnken

«Конечно же, это создаёт душевное спокойствие и добавляет уверенности. Мы были достаточно хороши, чтобы выиграть последние несколько матчей. Нужно постараться и в плей-офф играть так же», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

2 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0).

Клуб набрал 96 очков и занимает шестое место в Восточной конференции.

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер оценил игру Василевского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить