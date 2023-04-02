Янчук считает, что Медведев имеет психологическое преимущество перед Синнером

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мыслями о предстоящем финальном матче между российским теннисистом Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером на турнире серии «Мастерс» в Майами.

«Я думаю, что у Даниила хорошие шансы на победу, он уже много раз обыгрывал Синнера, он может его сломать изнурительными обменами ударами», — приводит слова Янчука ТАСС.

Он также подчеркнул, что итальянец превосходит Медведева в скорости.

«Однако не стоит забывать о факторе психологии, Даниил имеет в этом преимущество, он более устойчивый игрок, и это делает его шансы на победу чуть выше», — заключил Янчук.

1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Медведев вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами, обыграв своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3). Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Матч Медведев — Синнер состоится 2 апреля.

Ранее сообщалось, как Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.