Янчук считает, что Медведев имеет психологическое преимущество перед Синнером
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«Я думаю, что у Даниила хорошие шансы на победу, он уже много раз обыгрывал Синнера, он может его сломать изнурительными обменами ударами», — приводит слова Янчука ТАСС.
Он также подчеркнул, что итальянец превосходит Медведева в скорости.
«Однако не стоит забывать о факторе психологии, Даниил имеет в этом преимущество, он более устойчивый игрок, и это делает его шансы на победу чуть выше», — заключил Янчук.
1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.
Медведев вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами, обыграв своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3). Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
Матч Медведев — Синнер состоится 2 апреля.
Ранее сообщалось, как Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.