Алаев: для РПЛ хорошо, что Дзюба феерит

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.
Алаев: для РПЛ хорошо, что Дзюба феерит
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Хотел бы поздравить Дзюбу со званием «Игрок месяца» и Галактионова со званием «Тренер месяца», — цитирует Алаева Sport24.

По его словам, перед возобновлением сезона он говорил, что форвард будет мотивирован и сможет помочь «Локомотиву».

«То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда», — заключил Алаев.

Дзюба признан лучшим футболистом марта в чемпионате России, сообщает пресс-служба РПЛ.

В пятёрку претендентов также были включены Максим Глушенков, Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьёв и Фёдор Чалов.

34-летний футболист присоединился к «Локомотиву» зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за красно-зелёных Дзюба забил шесть мячей.

«Локомотив» занимает 11-ю строчку в таблице чемпионата России с 25 очками. 

Ранее Дзюба высказался о победе железнодорожников в матче с «Пари НН».

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