Алаев: для РПЛ хорошо, что Дзюба феерит
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Хотел бы поздравить Дзюбу со званием «Игрок месяца» и Галактионова со званием «Тренер месяца», — цитирует Алаева Sport24.
По его словам, перед возобновлением сезона он говорил, что форвард будет мотивирован и сможет помочь «Локомотиву».
«То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда», — заключил Алаев.
Дзюба признан лучшим футболистом марта в чемпионате России, сообщает пресс-служба РПЛ.
В пятёрку претендентов также были включены Максим Глушенков, Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьёв и Фёдор Чалов.
34-летний футболист присоединился к «Локомотиву» зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за красно-зелёных Дзюба забил шесть мячей.
«Локомотив» занимает 11-ю строчку в таблице чемпионата России с 25 очками.
Ранее Дзюба высказался о победе железнодорожников в матче с «Пари НН».