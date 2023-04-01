Дзюба: нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы начали разбираться в футболе

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе железнодорожников в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».

«Планируем продолжать. Сейчас восстановимся, игра была непростая. Нужно было привет передать «Нижнему Новгороду», чтобы начали разбираться в футболе. Что касается «Зенита», нет непобедимых команд, тем более мы дома играем», — цитирует Дзюбу Sport24.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0. В составе железнодорожников один мяч забил Дмитрий Баринов на 26-й минуте, дубль оформил Артём Дзюба (15-я, 31-я), ещё один гол на счету Антона Миранчука (90 + 2).

«Локомотив» занимает 11-ю строчку в таблице чемпионата России с 25 очками. «Пари НН» расположился на 13-м месте с 19 очками.

Ранее главный тренер «Пари НН» Артём Горлов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву».