Дзюба: нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы начали разбираться в футболе

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе железнодорожников в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».
Дзюба: нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы начали разбираться в футболе
  • Gettyimages.ru

«Планируем продолжать. Сейчас восстановимся, игра была непростая. Нужно было привет передать «Нижнему Новгороду», чтобы начали разбираться в футболе. Что касается «Зенита», нет непобедимых команд, тем более мы дома играем», — цитирует Дзюбу Sport24.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0. В составе железнодорожников один мяч забил Дмитрий Баринов на 26-й минуте, дубль оформил Артём Дзюба (15-я, 31-я), ещё один гол на счету Антона Миранчука (90 + 2). 

«Локомотив» занимает 11-ю строчку в таблице чемпионата России с 25 очками. «Пари НН» расположился на 13-м месте с 19 очками.

Ранее главный тренер «Пари НН» Артём Горлов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить