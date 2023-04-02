Участники студенческих футбольных команд устроили потасовку на стадионе в центре Москвы

На футбольном матче с участием студенческих спортклубов произошла массовая драка.

«В ОМВД для разбирательства были доставлены 16 человек, на троих из которых были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — приводит сообщение главка МВД РИА Новости.

1 апреля на стадионе в центре Москвы проходил отборочный турнир по футболу среди студенческих спортивных клубов. В ходе мероприятия участники соревнования устроили потасовку.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали клубный автобус «Ливерпуля» после матча в Манчестере.