Юран — об интересе «Пари НН»: не готов об этом разговаривать

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Пари НН».
Юран — об интересе «Пари НН»: не готов об этом разговаривать
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я — кандидат на пост главного тренера «Пари НН»? Не знаю. Не читал таких новостей. Не готов об этом разговаривать», — цитирует Юрана Sport24.

Как сообщает Metaratings.ru, помимо Юрана, также рассматриваются кандидатуры Андрея Талалаева и Вадима Евсеева.

По информации источника, главный тренер «Пари НН» Артём Горлов будет уволен в ближайшее время.

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб. В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее сообщалось, как Юран отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Торпедо».

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