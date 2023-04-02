Дзюба: моя цель — опередить Кержакова, стать лучшим бомбардиром всея Руси
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«Да, догнать и перегнать. Не знаю насчёт именно этого сезона, но до конца карьеры точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента.
Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.
За карьеру Дзюба забил 223 мяча. В активе Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результативности Дзюбы.