Дзюба: моя цель — опередить Кержакова, стать лучшим бомбардиром всея Руси

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей цели до конца карьеры футболиста.

«Да, догнать и перегнать. Не знаю насчёт именно этого сезона, но до конца карьеры точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента.

Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

За карьеру Дзюба забил 223 мяча. В активе Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результативности Дзюбы.