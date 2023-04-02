Григорян: «Химки» будут биться до конца, но остаться в РПЛ будет сложно

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Российский тренер Александр Григорян оценил шансы «Химок» остаться в Российской премьер-лиге по итогам сезона.
Григорян: «Химки» будут биться до конца, но остаться в РПЛ будет сложно
  • РИА Новости

«Гогниев будет биться до конца, потому что он по внутреннему содержанию соответствует своему имени. «Химки» будут биться до конца, потрепят нервы, но остаться будет сложно», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

«Химки» по итогам 20 туров с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее инвестор «Химок» Туфан Садыгов опроверг информацию о том, что подмосковный футбольный клуб может прекратить своё существование по окончании чемпионата России сезона-2022/23.

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