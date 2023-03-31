Садыгов: «Химки» не прекратят существование в случае вылета в ФНЛ

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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов опроверг информацию о том, что подмосковный футбольный клуб может прекратить своё существование по окончании чемпионата России сезона-2022/23.
Садыгов: «Химки» не прекратят существование в случае вылета в ФНЛ
  • РИА Новости

«Неважно, где будут играть «Химки» — в РПЛ или ФНЛ. Закрытия клуба не будет. Решение принято в декабре прошлого года», — цитирует Садыгова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что пятилетняя стратегия развития и бюджет клуба утверждены на пять лет — доходные и расходные части.

«Никаких долгов нет, никаких ближайших решений о существовании клуба нет, в повестке нет таких тем», — заключил Садыгов.

Немногим ранее журналист Сергей Ильёв написал в своём Telegram-канале, что если красно-чёрные по итогам текущего сезона покинут РПЛ, то команда прекратит своё существование. Клуб из Московской области не особо кому нужен, а главный инвестор команды Садыгов может «отойти в сторону».

«Химки» по итогам 20 туров с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ФК «Химки» расторг контракт с капитаном команды Дмитрием Тихим.

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