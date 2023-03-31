ФК «Химки» расторг контракт с капитаном команды Тихим

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Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» приняло решение прекратить рабочие отношения с защитником Дмитрием Тихим.
ФК «Химки» расторг контракт с капитаном команды Тихим
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Выражаю благодарность всем партнёрам по команде. Это большая и важная часть моей профессиональной карьеры, «Химки», как город и команда, навсегда останутся в моём сердце», — цитирует Тихого пресс-служба команды из Московской области.

Он также выразил слова благодарности акционерам и руководству клуба, администрации городского округа Химки и «самым преданным болельщикам».

«С первого дня, когда я пришёл в команду, чувствовал энергию домашних трибун», — заключил экс-капитан «Химок».

По информации СМИ, у Тихого был конфликт с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

30-летний защитник выступал за «Химки» с 2019 года. До этого он играл за владивостокский клуб «Луч-Энергия», воронежский «Факел», томскую «Томь».

Ранее сообщалось, что в «Химках» не рассматривают возможность отставки Гогниева.

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