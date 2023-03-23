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В «Химках» не рассматривают возможность отставки Гогниева

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что в клубе не рассматривают возможность отставки главного тренера Спартака Гогниева.
В «Химках» не рассматривают возможность отставки Гогниева
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Мы не рассматриваем вопрос отставки Гогниева. Команда готовится к следующему туру. Никаких проблем нет. Если что-то будет меняться, мы об этом уведомим», — приводит слова Оленева «Спорт-Экспресс».

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с футболистами «Химок».

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