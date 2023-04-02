Дивеев — о переходе в ЦСКА: не думал, что меня берут в основной состав

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил о переходе в московскую команду из «Уфы».

«Удивился очень сильно. У нас была тренировка перед товарищеским матчем с ЦСКА, ко мне подходит Газизов и говорит: «Готов? Завтра в ЦСКА едешь, переходишь в аренду на три месяца». Я сказал: «Хорошо». Но сам не понимал, как так.

Приехал в ЦСКА и был в шоке. Не думал, что меня берут в основной состав. Знал, что у меня есть три месяца, чтобы проявить себя», — сказал Дивеев в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2018 года из «Уфы».

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл за армейский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, как агент Дивеева прокомментировал новость об интересе «Наполи» к футболисту.