Агент Дивеева об интересе «Наполи»: мне ничего об этом не известно

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал новость об интересе «Наполи» к футболисту.

«Мне ничего об этом не известно. Будет интерес, значит, он будет выражен в предложениях. Тогда можно будет разговаривать. Всё возможно. Пока насчёт «Наполи» ничего не знаю. Допускаю, что интерес есть, но у меня такой информации на сегодняшний день нет», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2018 года из «Уфы». 23-летний футболист в текущем сезоне провёл за армейский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн. Контракт Дивеева с армейским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предпримет попытку трансфера защитника ЦСКА Дивеева летом.