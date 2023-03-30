Sport24: «Наполи» предпримет попытку трансфера защитника ЦСКА Дивеева летом

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в летнее трансферное окно может перейти в «Наполи».
Sport24: «Наполи» предпримет попытку трансфера защитника ЦСКА Дивеева летом
  • РИА Новости

«С большой долей вероятности основной центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ покинет команду этим летом за большую сумму. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости», — приводит слова источника Sport24.

Также источник сообщил, что к российскому защитнику сохраняет интерес «Венеция», но клуб не претендует на выход в Серию А.

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2018 года из «Уфы». 23-летний футболист в текущем сезоне провёл за армейский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Дивеев прокомментировал информацию о новом контракте с армейским клубом.

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