Тухель — о победе над «Боруссией»: смена тренера всегда приносит волнения

Короткая ссылка
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил свой дебютный матч во главе команды в матче с «Боруссией» в чемпионате Германии (4:2).
Тухель — о победе над «Боруссией»: смена тренера всегда приносит волнения
  • AFP

«Сегодня был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля. На самом деле вся игра была слишком неаккуратной.

Ещё есть куда расти. Все понимали, что стоит на кону. Смена тренера всегда приносит волнения, многое нужно было переварить. Готовность выполнять задачу была 100%-ной. Это самое главное», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» с 55 очками вышла в единоличные лидеры чемпионата. «Боруссия» (53) располагается на втором месте в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Баварии» Леон Горецка отреагировал на уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить