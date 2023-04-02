Тухель — о победе над «Боруссией»: смена тренера всегда приносит волнения

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил свой дебютный матч во главе команды в матче с «Боруссией» в чемпионате Германии (4:2).

«Сегодня был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля. На самом деле вся игра была слишком неаккуратной.

Ещё есть куда расти. Все понимали, что стоит на кону. Смена тренера всегда приносит волнения, многое нужно было переварить. Готовность выполнять задачу была 100%-ной. Это самое главное», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» с 55 очками вышла в единоличные лидеры чемпионата. «Боруссия» (53) располагается на втором месте в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Баварии» Леон Горецка отреагировал на уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.