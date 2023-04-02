Джошуа выиграл в боксёрском поединке после двух поражений подряд

Короткая ссылка
Британец Энтони Джошуа победил в первом поединке после двух поражений подряд в боях против украинца Александра Усика.

Как сообщает ТАСС, в 12-раундовом бою супертяжёлой весовой категории он выиграл у американца Джермейна Франклина по решению судей.

Отмечается, что экс-чемпион мира по боксу впервые вышел на ринг после поединков против Усика.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Усик и Тайсон Фьюри согласовали условия проведения титульного боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить