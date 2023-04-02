Джошуа выиграл в боксёрском поединке после двух поражений подряд
Как сообщает ТАСС, в 12-раундовом бою супертяжёлой весовой категории он выиграл у американца Джермейна Франклина по решению судей.
Отмечается, что экс-чемпион мира по боксу впервые вышел на ринг после поединков против Усика.
Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что Усик и Тайсон Фьюри согласовали условия проведения титульного боя за звание абсолютного чемпиона мира.