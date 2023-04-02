Волейболист Бутько рассказал о своём состоянии перед первым матчем после дисквалификации

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько рассказал о своём моральном и физическом состоянии после отбытия дисквалификации.

«Настроение отличное, но я пока ещё не провёл первый официальный матч. С удовольствием вернулся, ждал этого момента. Первая официальная игра пройдёт 4 апреля. Физически чувствую себя нормально, но ещё есть игровой тонус, который будет необходимо набрать», — цитирует Бутько ТАСС.

Он дал понять, что тренер, несмотря на высокую квалификацию связующего «Зенита» Майка Кристенсона, найдёт место для него в составе.

«Чтобы дать почувствовать игру», — добавил Бутько.

Волейболист выступает за казанский «Зенит». В ближайшем матче команда из столицы Татарстана сыграет первый матч 1/4 финала плей-офф Суперлиги с нижегородским АСК.

37-летний Бутько подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2022/23. Срок отстранения волейболиста за нарушение антидопинговых правил истёк 1 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что МОК будет проверять российских атлетов на выполнение антидопинговых условий.