Бальде недоволен результатом матча с «Ахматом»
«Уверен, что Бальде недоволен результатом. Давайте надеяться на успех в следующем матче», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».
«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.
Красно-белые в следующем туре 8 апреля примут столичное «Динамо».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что «Спартаку» не хватило удачи и агрессии в матче с «Ахматом».