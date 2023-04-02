Бальде недоволен результатом матча с «Ахматом»

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Уверен, что Бальде недоволен результатом. Давайте надеяться на успех в следующем матче», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

Красно-белые в следующем туре 8 апреля примут столичное «Динамо».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что «Спартаку» не хватило удачи и агрессии в матче с «Ахматом».




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