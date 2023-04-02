Карякин возглавит сборную Московской области на командном чемпионате мира

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин сообщил, что планирует возглавить сборную региона на предстоящем командном чемпионате России в Сочи.

«Мы сейчас готовимся к командному чемпионату России. Планируем выставить несколько сборных Московской области — две женские команды и одну мужскую», — цитирует Карякина РИА Новости.

По его словам, а также несколько детских сборных различных возрастов.

«У нас в Сочи поедет довольно большая делегация. Надеюсь, что всё будет хорошо. Я, скорее всего, буду играть за нашу команду. О составе нашей сборной пока говорить рано, но предварительные договорённости», — заключил Карякин.

Соревнования по классическим шахматам пройдут в период с 30 апреля по 11 мая. Карякин был единогласно избран президентом организации 25 февраля 2023 года.

Ранее Карякин провёл рабочую встречу с министром культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрием Сидоровым.