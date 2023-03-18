Карякин оценил перспективы сотрудничества между федерациями шахмат Подмосковья и ЛНР
«Недавно я возглавил Федерацию шахмат Московской области, поэтому я надеюсь, что мы подпишем соглашение о сотрудничестве между федерациями. Здесь я вижу большой плацдарм. Таланты здесь есть, но им нужна поддержка», — цитирует Карякина пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР.
Также сообщается, что Карякин провёл мастер-класс для шахматистов из Луганска.
33-летний Карякин в 2016 году одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.
Ранее в Федерации шахмат России высказались об отъезде молодых шахматистов.