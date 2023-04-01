В «Ахмате» довольны ничьей в матче со «Спартаком» в РПЛ

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что в клубе довольны результатом матча со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ (0:0).
В «Ахмате» довольны ничьей в матче со «Спартаком» в РПЛ
  • РИА Новости

«Команда сыграла так, как могла на сегодняшний день. Мы довольны результатом, ребята бились, проявили мужество. Кто говорит, что «Ахмат» приехал отстаивать ничью, тот пускай покопается в причинах. У нас вышло пять человек в стартовом составе, которые соблюдают пост, ничего не едят и не пьют, это сказывается на физических кондициях.

Нам тяжело было противостоять «Спартаку», но команда проявила характер. Результатом, по тому, как складывалась игра, мы довольны», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что «Спартаку» не хватило удачи и агрессии в матче с «Ахматом».

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