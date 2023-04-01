В «Ахмате» довольны ничьей в матче со «Спартаком» в РПЛ
- РИА Новости
«Команда сыграла так, как могла на сегодняшний день. Мы довольны результатом, ребята бились, проявили мужество. Кто говорит, что «Ахмат» приехал отстаивать ничью, тот пускай покопается в причинах. У нас вышло пять человек в стартовом составе, которые соблюдают пост, ничего не едят и не пьют, это сказывается на физических кондициях.
Нам тяжело было противостоять «Спартаку», но команда проявила характер. Результатом, по тому, как складывалась игра, мы довольны», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».
«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что «Спартаку» не хватило удачи и агрессии в матче с «Ахматом».