Николаев: судья мог назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев оценил работу судей в матче 21-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом».

«На мой взгляд, нужно понимать, в какой манере играет защитник Семёнов. Он играет в агрессивной манере, несколько безрассудно попадает в колено игроку «Спартака». Здесь такой пограничный момент. Думаю, Алексей Сухой мог принять в этой ситуации другое решение», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что главного арбитра матча как минимум стоило бы пригласить к монитору VAR для просмотра спорного момента.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 0:0. «Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

Алексей Сухой не назначил пенальти в ворота грозненской команды в первом тайме после нарушения на Никите Чернове. Защитник «Спартака» нанёс удар по воротам соперника из пределов штрафной. Игрок «Ахмата» Андрей Семёнов пытался накрыть удар соперника, но попал спартаковцу в колено.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что команде было сложно в матче со «Спартаком».