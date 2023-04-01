Вендел: не считаем себя чемпионами, «Зенит» должен двигаться шаг за шагом
- РИА Новости
«Урал» — организованная команда, особенно в том, что касается обороны. Забить им было непросто. Хорошо, что мы это сделали.
Не считаем себя чемпионами, мы должны двигаться шаг за шагом, определение «чемпионы» к себе не применяем», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».
«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции.
Ранее главный тренер команды Сергей Семак высказался о результате матча с «Уралом».