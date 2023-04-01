Вендел: не считаем себя чемпионами, «Зенит» должен двигаться шаг за шагом

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Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что команде было непросто забить «Уралу» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:0).
Вендел: не считаем себя чемпионами, «Зенит» должен двигаться шаг за шагом
  • РИА Новости

«Урал» — организованная команда, особенно в том, что касается обороны. Забить им было непросто. Хорошо, что мы это сделали.

Не считаем себя чемпионами, мы должны двигаться шаг за шагом, определение «чемпионы» к себе не применяем», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции.

Ранее главный тренер команды Сергей Семак высказался о результате матча с «Уралом».

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