Семак — о дубле Сергеева в матче с «Уралом»: Иван использовал свой шанс и не подвёл

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча 21-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
Семак — о дубле Сергеева в матче с «Уралом»: Иван использовал свой шанс и не подвёл
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«Ваня Сергеев пропустил некоторое количество времени. Ждали случая, чтобы его выпустить. Он вышел и сделал то, что от него требуется. Ваня не подвёл. Забил и принёс команде победу», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его словам, реализация голевых моментов — основополагающая часть игры.

«Все команды ждут от нас каких-то ошибок. Нам же нужно создавать моменты против соперников, которые обороняются большим количеством игроков. И по эмоциям, и по результату победа заслуженна. Сегодняшней игрой можем быть довольны», — добавил Семак.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Мячи забил Иван Сергеев (76-я, 81-я минуты).

«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции.

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал сложным матч с «Уралом» в 21-м туре чемпионата России.

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