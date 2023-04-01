Сергеев рад победе «Зенита» в матче с «Уралом» в РПЛ

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).
Сергеев рад победе «Зенита» в матче с «Уралом» в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Рад, что тренерский штаб доверил провести некоторое количество минут на поле. Самое главное, что победили, я очень рад. Взяли три очка и двигаемся дальше. Тренерский штаб говорил в агрессии поддержать впереди, добавить скорости. Надеюсь, что порадовал тренерский штаб», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

В этом матче Сергеев оформил дубль.

«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции.

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал заслуженной победу «Зенита» над «Уралом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить