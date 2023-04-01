Сергеев рад победе «Зенита» в матче с «Уралом» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).

«Рад, что тренерский штаб доверил провести некоторое количество минут на поле. Самое главное, что победили, я очень рад. Взяли три очка и двигаемся дальше. Тренерский штаб говорил в агрессии поддержать впереди, добавить скорости. Надеюсь, что порадовал тренерский штаб», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

В этом матче Сергеев оформил дубль.

«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции.

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал заслуженной победу «Зенита» над «Уралом» в матче РПЛ.