Дубль Мюллера помог «Баварии» обыграть «Боруссию» в матче Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» на своём поле переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
Дубль Мюллера помог «Баварии» обыграть «Боруссию» в матче Бундеслиги
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Игра на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Звезды Юга».

В составе победителей мячи забили Томас Мюллер (18-я, 24-я минуты), Кингсли Коман (50-я). У проигравших отличились Эмре Джан (73-я, пенальти), Дониэлл Мален (90-я). Автогол на свой счёт записал Грегор Кобель (13-я).

«Бавария» с 55 очками вышла в единоличные лидеры чемпионата. «Боруссия» (53) располагается на втором месте в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Баварии» Леон Горецка отреагировал на уход Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.

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