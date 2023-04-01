Голкипер «Ахмата» извинился перед фанатами «Спартака» за затяжку времени

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о реакции болельщиков московского «Спартака» на его действия в концовке матча 21-го тура чемпионата России по футболу.

«Понимаю болельщиков. Может, я нервировал их. Извиняюсь за это, но это часть игры», — цитирует Шелию «Матч ТВ».

По его словам, фанаты красно-белых кричали «неприятные вещи». При этом Шелия отметил, что совсем не удивлён поведением зрителей.

«Не первый раз здесь играю. Привык», — добавил вратарь.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 0:0.

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

Главный арбитр матча Алексей Сухой на 95-й минуте встречи показал жёлтую карточку Шелии за затяжку времени.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что команде было сложно в матче со «Спартаком».