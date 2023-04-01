Клопп — о поражении от «Манчестер Сити»: всё могло быть хуже

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» мог забить больше в матче 29-го тура АПЛ (1:4).

«Мы забили прекрасный гол, имели ещё один опасный момент, но пропустили. Выход после перерыва и пропущенные два быстрых гола сломали всё.

Честно говоря, это абсолютно неприемлемо. После этого «Сити» полностью начал контролировать ситуацию. Мы были открыты, а они могли делать всё, что хотели. Спасибо им, всё могло быть хуже, и это очень плохие новости для нас», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Манчестер Сити» с 64 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии по футболу. В активе «Ливерпуля» 42 очка и шестая позиция.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить клуб АПЛ.