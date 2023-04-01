Клопп — о поражении от «Манчестер Сити»: всё могло быть хуже

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» мог забить больше в матче 29-го тура АПЛ (1:4).
Клопп — о поражении от «Манчестер Сити»: всё могло быть хуже
  • Gettyimages.ru

«Мы забили прекрасный гол, имели ещё один опасный момент, но пропустили. Выход после перерыва и пропущенные два быстрых гола сломали всё.

Честно говоря, это абсолютно неприемлемо. После этого «Сити» полностью начал контролировать ситуацию. Мы были открыты, а они могли делать всё, что хотели. Спасибо им, всё могло быть хуже, и это очень плохие новости для нас», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Манчестер Сити» с 64 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии по футболу. В активе «Ливерпуля» 42 очка и шестая позиция. 

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить клуб АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить