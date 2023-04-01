Шпажистка Муртазаева: мотивацию ищу точно не в деньгах

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Россиянка Айзанат Муртазаева поделилась эмоциями после завоевания золотой медали международного турнира по фехтованию на шпагах в Казани.
Шпажистка Муртазаева: мотивацию ищу точно не в деньгах
  • РИА Новости

«Я была рада получить такие существенные призовые, но могу сказать честно, не было такого, что они меня как-то по-особенному настраивали или программировали. Для меня каждый старт важен. А есть там призовой фонд или нет — детали. Мотивацию я ищу себе точно не в этом», — цитирует Муртазаеву «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что призовые для неё — приятное дополнение к успеху.

21-летняя фехтовальщица в финальном поединке одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Рустамовой со счётом 15:10.

Муртазаева является чемпионкой России 2022 года, а также двукратным бронзовым призёром чемпионата страны (2019, 2021). На Олимпиаде в Токио она заняла четвёртое место. На соревнования в столицу Татарстана приехали также спортсмены из Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирака, Киргизии, Ливана, Сербии и Узбекистана.

1 апреля пройдут финалы мужских соревнований. 2 апреля будут разыграны медали в командных турнирах у женщин и мужчин.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов оценил рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску российских атлетов на международные соревнования.

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