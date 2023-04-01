«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и продлил беспроигрышную серию в АПЛ

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и продлил беспроигрышную серию в АПЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:1.

В составе «Ман Сити» мячи забили Хулиан Альварес (27-я минута), Кевин Де Брёйне (46-я), Илкай Гюндоган (53-я) и Джек Грилиш (74-я). У «красных» отличился Мохаммед Салах на 17-й минуте. 

Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывают в седьмом матче подряд. 

«Манчестер Сити» с 64 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии по футболу. В активе «Ливерпуля» 42 очка и шестая позиция. 

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить клуб АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить