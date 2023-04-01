«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и продлил беспроигрышную серию в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:1.

В составе «Ман Сити» мячи забили Хулиан Альварес (27-я минута), Кевин Де Брёйне (46-я), Илкай Гюндоган (53-я) и Джек Грилиш (74-я). У «красных» отличился Мохаммед Салах на 17-й минуте.

Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывают в седьмом матче подряд.

«Манчестер Сити» с 64 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии по футболу. В активе «Ливерпуля» 42 очка и шестая позиция.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить клуб АПЛ.