Медведев объяснил, за счёт чего ему удалось пробиться в пятый финал на уровне ATP подряд

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от того, что он вышел в пятый подряд финал турниров ATP.
Медведев объяснил, за счёт чего ему удалось пробиться в пятый финал на уровне ATP подряд
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«Удалось поймать волну. В прошлом году я усердно работал на тренировках. Никогда не прекращал это делать. Я здорово поработал над физикой. Вот почему могу играть много турниров подряд.

В прошлом году это не всегда окупалось, но я продолжал работать. И мне удалось набраться уверенности в этом году, когда я выиграл Роттердам, Доху, Дубай. И удалось продолжить это и здесь», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

31 марта Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3) и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Таким образом, он на пятом турнире подряд добрался до финала и второй раз подряд на «Мастерсе».

Ранее Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.

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