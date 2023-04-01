Поршнев — о бронзе в масс-старте на ЧР: все соперники были очень опасные

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Российский биатлонист Никита Поршнев доволен результатами масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
Поршнев — о бронзе в масс-старте на ЧР: все соперники были очень опасные
  • РИА Новости

«Эмоции только положительные. Завоевать медаль — это очень классно. Лидеры начали очень быстро, я сразу понял, что будет очень тяжело и начал сильно отставать.

На четвёртом и пятом круге чувствовал преимущество. Все соперники были очень опасные, важно было хорошо стрелять», — приводит слова Поршнева Metaratings.ru.

Победил в гонке на 15 км Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию за 36 минут и 54,2 секунды.

Вторым финишировал белорус Антон Смольский (+15,4). Поршнев занял третье место и отстал от победителя на 23,9 секунды.

Ранее Латыпов поделился впечатлениями от победы в масс-старте на чемпионате России.

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