Камоцци: на матчах РПЛ должны быть только безалкогольные напитки

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выразил мнение об алкогольных напитках на стадионах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не поддерживаю инициативу вернуть пиво на стадионы. На матчах РПЛ и любых других лиг должны быть только безалкогольные напитки. Любителей пива и алкоголиков и так много за пределами стадиона», — цитирует Камоцци Sport24.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, поддержит ли инициативу по возвращению продажи пива на стадионах во время матчей.