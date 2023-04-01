Камоцци: на матчах РПЛ должны быть только безалкогольные напитки
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«Не поддерживаю инициативу вернуть пиво на стадионы. На матчах РПЛ и любых других лиг должны быть только безалкогольные напитки. Любителей пива и алкоголиков и так много за пределами стадиона», — цитирует Камоцци Sport24.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, поддержит ли инициативу по возвращению продажи пива на стадионах во время матчей.