Камоцци: на матчах РПЛ должны быть только безалкогольные напитки

Короткая ссылка
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выразил мнение об алкогольных напитках на стадионах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Камоцци: на матчах РПЛ должны быть только безалкогольные напитки
  • Gettyimages.ru

«Не поддерживаю инициативу вернуть пиво на стадионы. На матчах РПЛ и любых других лиг должны быть только безалкогольные напитки. Любителей пива и алкоголиков и так много за пределами стадиона», — цитирует Камоцци Sport24.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, поддержит ли инициативу по возвращению продажи пива на стадионах во время матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить