Кафельников считает равными шансы Медведева и Синнера на победу в финале турнира в Майами

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями о предстоящем финальном матче между российским теннисистом Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером на турнире серии «Мастерс» в Майами.

«Фаворита в этой паре не могу выделить. Победа Синнера над Алькарасом? Этот результат меня не удивил. 5-0 в личных встречах в пользу Медведева? Никакого значения перед предстоящим матчем это не имеет, абсолютно равная пара», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3) и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Матч Медведев — Синнер состоится 2 апреля в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, как Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.