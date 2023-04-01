Кафельников считает равными шансы Медведева и Синнера на победу в финале турнира в Майами

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями о предстоящем финальном матче между российским теннисистом Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером на турнире серии «Мастерс» в Майами.
Кафельников считает равными шансы Медведева и Синнера на победу в финале турнира в Майами
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«Фаворита в этой паре не могу выделить. Победа Синнера над Алькарасом? Этот результат меня не удивил. 5-0 в личных встречах в пользу Медведева? Никакого значения перед предстоящим матчем это не имеет, абсолютно равная пара», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт»

1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту. 

Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3) и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Матч Медведев — Синнер состоится 2 апреля в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, как Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.

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