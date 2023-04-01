Черышев: после ЧМ-2018 Модрич написал мне милое сообщение

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев поделился воспоминанием о сообщении от капитана сборной Хорватии Луки Модрича после чемпионата мира 2018 года в России.

«Он написал мне милое сообщение, в котором сказал, что я провёл отличный турнир и что он рад за меня. Такой жест заставляет понять, какой Модрич в реальной жизни человек. Лука для меня — пример для подражания», — цитирует Черышева Relevo.

Напомним, что сборная России в четвертьфинале турнира уступила команде Хорватии в серии пенальти. Денис Черышев забил первый гол национальной команды, ударив с дальнего расстояния.

Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин прокомментировал будущее Дениса Черышева в клубе.