Спортивный директор «Венеции»: неизвестно, останется Черышев летом или покинет команду

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин прокомментировал будущее российского полузащитника Дмитрия Черышева в венецианском клубе.

«Черышев отлично себя чувствует. Ещё рано думать, станем ли мы продлевать контракт с Денисом. Ещё неизвестно, останется ли он вообще летом или покинет команду», — приводит слова Брендолина Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Из-за травмы он не играет с ноября 2022-го.

Ранее «Венеция» сыграла вничью с «Кальяри», Черышев вышел на замену.