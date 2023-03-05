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Спортивный директор «Венеции»: неизвестно, останется Черышев летом или покинет команду

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Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин прокомментировал будущее российского полузащитника Дмитрия Черышева в венецианском клубе.
Спортивный директор «Венеции»: неизвестно, останется Черышев летом или покинет команду
  • РИА Новости

«Черышев отлично себя чувствует. Ещё рано думать, станем ли мы продлевать контракт с Денисом. Ещё неизвестно, останется ли он вообще летом или покинет команду», — приводит слова Брендолина Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Из-за травмы он не играет с ноября 2022-го.

Ранее «Венеция» сыграла вничью с «Кальяри», Черышев вышел на замену.

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