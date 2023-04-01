Бушманов: «Спартак» — фаворит в игре с «Ахматом», но легко точно не будет

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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бушманов: «Спартак» — фаворит в игре с «Ахматом», но легко точно не будет
  • РИА Новости

«Настрой у красно-белых будет боевой, думаю, ребята выйдут со свежими эмоциями и постараются порадовать болельщиков. Наверное, «Спартак» — фаворит в этой игре, но легко точно не будет», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Он также отметил, что для столичного клуба этот матч не станет лёгкой прогулкой, так как «Ахмат» — серьёзный соперник.

Встреча пройдёт 1 апреля на «Открытие Банк Арене» и начнётся в 16:30 мск. Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Ахмат» идёт шестым с 32 очками.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз опубликовал списки арбитров на матчи 21-го тура РПЛ.

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