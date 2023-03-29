Галимов назначен главным арбитром матча РПЛ «Динамо» — «Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал списки арбитров на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бригада судей во главе с Романом Галимовым назначена на игру между московским «Динамо» и «Сочи», сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Галимову будут Михаил Иванов и Хамид Талаев. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Кирилл Левников.

«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян.

«Зенит» — «Урал»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Образко.

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов.

«Химки» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Илья Елеференко.

«Факел» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов, резервный судья — Артур Фёдоров.

«Ростов» — «Торпедо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Семёнов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признан лучшим игроком месяца в РПЛ.