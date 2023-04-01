Синнер — о Медведеве: рад, что сыграю с ним в финале

Итальянец Янник Синнер прокомментировал предстоящий финал с россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира «Мастерс» в Майами (США).

«Я очень рад, что сыграю с ним в финале. В последней встрече я проиграл, хоть и очень старался. На этом корте я чувствую себя хорошо. У меня с ним связаны хорошие воспоминания и надеюсь, что покажу хороший теннис завтра», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Таким образом, Синнер стал единственным теннисистом, который смог победить Алькараса на всех типах покрытий. В прошлом году он брал верх над испанцем на Уимблдоне (трава) и в Умаге (грунт).

Ранее пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.