Митрофанов: важно, что матч с Ираком прошёл в России в условиях отстранения
- РИА Новости
«Коллеги из ФИФА и УЕФА следили и следят за нашими международными матчами. Все наши игры были согласованы со стороны коллег. Важно, что матч прошёл в Санкт-Петербурге в условиях отстранения. Это был отдельный пункт в сложностях организации игры», — цитирует Митрофанова РИА Новости.
Сборная России провела товарищеский матч с командой Ирака в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее Митрофанов высказался о скором возможном допуске отечественных сборных и клубов к участию в международных турнирах.