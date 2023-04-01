Митрофанов: важно, что матч с Ираком прошёл в России в условиях отстранения

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация смогла убедить Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и провести матч с Ираком в России.

«Коллеги из ФИФА и УЕФА следили и следят за нашими международными матчами. Все наши игры были согласованы со стороны коллег. Важно, что матч прошёл в Санкт-Петербурге в условиях отстранения. Это был отдельный пункт в сложностях организации игры», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Сборная России провела товарищеский матч с командой Ирака в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Митрофанов высказался о скором возможном допуске отечественных сборных и клубов к участию в международных турнирах.