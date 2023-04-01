В ЦСКА прокомментировали невызов Чалова в сборную России
- РИА Новости
«Уверен, Фёдор относится к тем людям, которые неравнодушны к цветам сборной. Однако ничего страшного не произошло. На данный момент Валерий Георгиевич решил сделать ставку на других. Ничего не потеряно. У Феди всё впереди», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне чемпионата России игрок в составе армейцев провёл 20 матчей, забил 12 мячей и отличился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Александр Гришин назвал Чалова лучшим игроком РПЛ в марте.