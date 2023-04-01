В ЦСКА прокомментировали невызов Чалова в сборную России

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на невызов нападающего команды Фёдора Чалова в сборную России на товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
В ЦСКА прокомментировали невызов Чалова в сборную России
  • РИА Новости

«Уверен, Фёдор относится к тем людям, которые неравнодушны к цветам сборной. Однако ничего страшного не произошло. На данный момент Валерий Георгиевич решил сделать ставку на других. Ничего не потеряно. У Феди всё впереди», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России игрок в составе армейцев провёл 20 матчей, забил 12 мячей и отличился одной результативной передачей. 

Ранее сообщалось, что Александр Гришин назвал Чалова лучшим игроком РПЛ в марте.

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