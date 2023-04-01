Источник: Хави считает, что Месси отлично впишется в «Барселону» в следующем сезоне

Журналист Фернандо Поло сообщил, что Хави будет рад возвращению нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в «Барселону».

По словам журналиста, тренер видит в игроке четвёртого полузащитника. Хави мечтает подписать в команду хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву, но если сделка не случится, то специалист хочет роль «плеймейкера» предложить Месси в случае его возвращения.

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение продлить контракт с ПСЖ.