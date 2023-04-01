L'Équipe: Азар — самый высокооплачиваемый игрок Примеры

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Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Испании.

Зарплата футболиста составляет €2,25 млн в месяц до вычета налогов, сообщает L'Équipe.

На второй позиции расположился нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (€2,17 млн). Третий — его партнёр по команде Серхио Бускетс (€1,91 млн).

В нынешнем сезоне Азар сыграл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Тони Кроос высказался о ситуации с нападающим «Реала» Эденом Азаром.

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