L'Équipe: Азар — самый высокооплачиваемый игрок Примеры
Зарплата футболиста составляет €2,25 млн в месяц до вычета налогов, сообщает L'Équipe.
На второй позиции расположился нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (€2,17 млн). Третий — его партнёр по команде Серхио Бускетс (€1,91 млн).
В нынешнем сезоне Азар сыграл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Тони Кроос высказался о ситуации с нападающим «Реала» Эденом Азаром.