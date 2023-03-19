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Кроос: мне не жаль Азара, сострадание неуместно в футболе

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о ситуации нападающего команды Эдена Азара.
Кроос: мне не жаль Азара, сострадание неуместно в футболе
  • Gettyimages.ru

«Сострадание неуместно в футболе. Я не думаю, что у Эдена плохая жизнь. Я очень хорошо его знаю, мы часто разговариваем. Но мне жаль только тех, кто попал в очень плохую ситуацию, а Эден — не из их числа», — цитирует Крооса AS.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Азар заявил, что он не общается с Карло Анчелотти.

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